Le MAE appelle la communauté tunisienne en Ukraine à faire preuve de la plus grande vigilance

Le ministère des Affaires étrangères de la migration et des Tunisiens à l’étranger a appelé la communauté tunisienne en Ukraine à faire preuve de la plus grande « vigilance » et « prudence » et à prendre contact avec les ambassades de Tunisie à Moscou et à Varsovie afin de mettre à jour les données personnelles et consulaires.

- Publicité-

Les ressortissants tunisiens sont invités à faire preuve d’un « surcroît de prudence et de vigilance » lors de leurs déplacements, « à éviter les zones à risque » et à se conformer aux consignes émanant des autorités du pays de résidence, souligne le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère exhorte les membres de la communauté tunisienne, notamment, ceux établis dans les zones où la tension est accrue, et qui souhaitent quitter immédiatement le sol ukrainien, à engager les mesures nécessaires tant qu’il est encore possible de voyager à destination de la Tunisie.

Les ressortissants tunisiens, précise le communiqué, doivent enregistrer leurs noms auprès de Tarek Alaoui, président de l’association de la communauté tunisienne en Ukraine et de Sofien Mattoussi, président de l’association de la Maison de Tunisie en Ukraine et à tenir informés les ambassades de Tunisie à Moscou et à Varsovie afin qu’elles puissent coordonner avec les autorités tunisiennes compétentes et réserver un vol de rapatriement vers la Tunisie, le cas échéant.

Le ministère a, par ailleurs, exhorté les Tunisiens qui veulent se rendre en Ukraine à reporter leur déplacement à une date ultérieure, jusqu’à ce que la situation s’améliore.

Le ministère rappelle qu’il met à la disposition des ressortissants tunisiens en Ukraine les numéros ainsi que les renseignements suivants :

Ambassade de Tunisie à Moscou : +79 16 4125671 ; +74956912858, email : [email protected]

Ambassade de Tunisie à Varsovie +48506753463 ; email: [email protected] [email protected]

-Directeur de permanence au sein du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger :

+21671782201

-Tarek Alaoui , président de l’association de la communauté tunisienne en ukraine : +38093966259, email : [email protected]

Sofien Mattoussi, président de la Maison de tunisie en ukraine : +380639778417, email : [email protected]