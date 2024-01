Le magazine New African révèle les 100 Africains les plus influents de 2023

Le magazine New African a publié sa liste annuelle des 100 Africains les plus influents de 2023. Cette liste célèbre les réalisations et les contributions d’Africains issus de divers domaines et secteurs, qui ont un impact positif sur le continent et le monde.

La liste présente un groupe diversifié et inspirant d’hommes et de femmes qui font preuve d’excellence, d’innovation, de leadership, de résilience et de vision dans leurs domaines respectifs. Il s’agit de politiciens, d’entrepreneurs, d’industriels, d’environnementalistes, de créatifs, de scientifiques, d’éducateurs, de personnalités du monde du sport, etc.

La liste reflète également l’évolution des tendances et des priorités en Afrique, alors que le continent est confronté à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités dans l’ère post-pandémique. Les créateurs dominent le classement avec 31 représentants, dont le chanteur Abel Tesfaye, alias The Weekend, la cinéaste Alice Diop et l’écrivain Nana Darkoa Sekyiamah.

La deuxième catégorie ayant reçu le plus grand nombre de mentions est la section « Entreprises », avec 25 personnalités. Cette section comprenait deux mastodontes des IFD, soutenant l’approche du secteur privé en matière d’investissement : Samaila Zubairu de l’Africa Finance Corporation et le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, sans aucun doute le géant africain de ces dernières années qui a mené la transformation de l’Afrique. L’ancien PDG d’Eskom et lanceur d’alerte qui a failli payer de sa vie, André de Ruyter, figure également sur la liste.

Le Nigeria est le pays le plus représenté sur la liste, ce qui souligne la prédominance du pays dans le secteur de la création et des affaires. William Ruto, le président du Kenya, et Bola Tinubu, le président du Nigeria, ont été les seuls chefs d’État à être présents, ainsi que le chef militaire guinéen Mamady Doumbouya. Ce dernier a fait sensation lors de l’Assemblée générale des Nations unies de cette année et semble avoir trouvé une solution à la saga minière du Simandou.

Le changement climatique étant en tête de l’ordre du jour, la liste comprend plusieurs acteurs du secteur de l’environnement, tels que James Mwangi, anciennement du groupe Dalberg, qui a créé son propre fonds de capital-risque investissant dans des entreprises liées au climat, et Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.

Les 100 Africains les plus influents de 2023 est une édition spéciale du magazine New African, qui offre un aperçu complet et perspicace de la vie et des réalisations des personnes sélectionnées. Le magazine offre également une plateforme aux lecteurs pour apprendre de leurs histoires et s’inspirer de leurs exemples.

