Le marché africain des smartphones connaît une chute sévère en 2022, la Tunisie et l’Egypte les plus touchées

Selon l’International Data Corporation (IDC), le marché africain des smartphones sera accuse une baisse de 18 % entre 2021 et 2022. L’Égypte et la Tunisie ont connu les plus fortes baisses d’une année sur l’autre, soit 63 % et 33 %, respectivement.

Cette baisse importante est due au fait que les consommateurs dépensent moins d’argent en raison de l’inflation et de l’incertitude économique. Mais il n’y a pas que l’Afrique. Les livraisons de smartphones ont chuté sur tous les principaux marchés mondiaux l’année dernière, et le marché mondial des smartphones a baissé de 11,3 %.

Tecno et Itel, de Chine, et Samsung, de Corée du Sud, ont représenté 65 % des expéditions totales. 82 % d’un chargement complet de smartphones coûte moins de 200 dollars. Cela montre pourquoi les produits chinois bon marché ont occupé la majeure partie du fret.

L’Égypte n’a pas assez de smartphones en raison des nouvelles taxes et des restrictions à l’importation. Le paiement des importations doit être effectué par lettres de crédit, tandis que des droits de douane et des taxes plus élevés ont provoqué une pénurie de smartphones en Tunisie. Le Kenya et l’Afrique du Sud ont connu un changement mineur d’une année sur l’autre, avec une baisse de 4 % et 5 %, respectivement.

Ramazan Yavuz, directeur de recherche senior chez IDC Moyen-Orient et Afrique, a déclaré que le Kenya a pu enregistrer une baisse relativement faible grâce à ses plateformes de financement d’actifs et parce qu’il s’agit d’un marché d’alimentation pour la sous-région de l’Afrique de l’Est.

D’autre part, l’Afrique du Sud a bénéficié des marques chinoises qui ont mis le pays sous les feux de la rampe, des marques locales qui se sont mises en valeur et des subventions accordées par le gouvernement.