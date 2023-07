Le marché brésilien aspire à reprendre l’importation du phosphate tunisien, a indiqué le secrétaire Général de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne, Tamer Mansour.

Mansour s’exprimait lors d’une rencontre tenue, vendredi, avec le président directeur général du Centre de Promotion des Exportations (Cepex), Mourand Ben Hassine, au siège du Cepex, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade de Brésil en Tunisie, Kaiser Araujo et le représentant du ministère des Affaires étrangères, Hamadi Louati.

Le responsable a souligné la prédisposition de la chambre à coordonner avec le centre et les différentes parties prenantes tunisiennes, afin d’organiser une mission en Tunisie, au profit des coopérations agricoles brésiliennes.

L’objectif étant d’explorer les opportunités de coopération bilatérale, notamment, dans le secteur des engrais et produits dérivés du phosphate qui connaît une demande croissante au Brésil.

Mansour a, par ailleurs, renouvelé la disposition de la Chambre de Commerce arabo-Brésilienne à abriter une représentation du Cepex au sein de son siège dans la ville de Sao Paulo.

Et d’ajouter que sa chambre entend ouvrir également, un bureau en Tunisie.

Lors de cette rencontre, Tamer Mansour a souligné que la chambre compte aider les entreprises tunisiennes exportatrices à conquérir le marché brésilien qui compte 215 millions de consommateurs et à les aider à assurer leur participation aux différentes manifestations économiques organisées par le Brésil.

De son côté, le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine a mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération commerciale entre les deux pays.

En 2022, Le volume des échanges entre la Tunisie et le Brésil ont dépassé 1395 millions de dinars réparties entre des importations s’élevant à 1145 millions de dinars et des exportations de l’ordre de 250 millions de dinars, selon le Cepex.

Les exportations tunisiennes vers le marché brésilien ont enregistré une hausse de 141% grâce à l’amélioration des exportations du phosphate.

