Le mauvais temps compromet les préparatifs de la traversée à la nage entre la Tunisie et la-Sicile

Le nageur d’endurance Neil Agius a dû interrompre sa tentative d’accomplir trois tours de l’ile de Gozo à la nage en trois jours, en raison du mauvais temps et du risque d’hypothermie.

L’ancien champion olympique de 34 ans tentait de relever ce défi dans le cadre de son entraînement pour une traversée à la nage de 153 km entre la Tunisie et la Sicile.

Dans un message publié sur Facebook mercredi, il a déclaré qu’il était à trois heures de son troisième tour de Gozo lorsque sa température corporelle a chuté et qu’il a décidé de mettre fin à son exercice prématurément. Il avait déjà sauté une pause de 12 heures entre sa deuxième et sa troisième nage pour essayer d’éviter les vents de force cinq.

« Je sentais que j’aurais pu me pousser pendant au moins quatre heures de plus, mais sachant qu’il restait 10 heures, j’ai pensé qu’il valait mieux arrêter et ne pas risquer de tomber en hypothermie, ou de me blesser. »

Dans le cadre de son entraînement officiel, Agius avait prévu de nager autour de l’île de Gozo pendant trois nuits consécutives, chaque nage lui prenant environ 12 heures. Il a commencé en début de semaine, le lundi.

L’activiste écologiste a toujours l’intention d’être la première personne à réaliser une traversée à la nage de 50 heures sans escale entre la Tunisie et la Sicile à la fin de ce mois ou en juillet.

Il a déclaré qu’il considérait que son entreprise a été un succès, ayant accompli trois jours de natation en un peu plus de 41 heures dans l’eau.

« Maintenant, il s’agit de faitre profil bas pour les quatre prochaines semaines afin d’affiner toutes les détails pour réussir la traversée Tunisie-Sicile. »

Cette traversée à la nage est soutenue par Wave of Change, une campagne qu’Agius a cofinancée pour sensibiliser à la lutte contre le plastique dans la mer.

La fondation a lancé le défi « Double the Wave », dont l’objectif est de ramasser collectivement un million de morceaux de plastique.