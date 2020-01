Le Médiateur administratif pour le rattachement de la police judiciaire au ministère de la Justice

Le Médiateur administratif, Abdessattar Ben Moussa, a insisté sur la nécessité de rattacher la police judiciaire au ministère de la Justice et la police environnementale aux présidents des municipalités, et ce dans le but de conférer plus de souplesse dans l’exécution des décisions, a-t-il expliqué dans son rapport annuel 2018.

Il a cependant plaidé pour le maintien de la décision d’interdiction de voyager parmi les attributions du ministère de l’Intérieur à condition qu’elle soit basée sur une décision de justice.