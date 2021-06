Le mercure en hausse avec des pluies éparses sur les hauteurs

Les températures seront toujours en hausse samedi, avec des maximales évoluant entre 34 et 38 degrés dans la plupart des régions et atteindront 41 degrés dans l’extrême Sud .Elles se situeront entre 24 et 28 degrés dans les côtes Est, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions avec l’apparition des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs Ouest.

L’activité du vent nécessite une vigilance près des côtes et dans le Sud provoquant des phénomènes de sable et la mer sera agitée à localement très agitée.