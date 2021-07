Le temps, ce samedi, est prévu pour être clair et peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Les températures restent stables et varieront entre 27 et 33 degrés près des côtes et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions, atteignant 42 degrés à l’extrême sud.

Le vent souffle de secteur nord et sera faible et la mer sera peu agitée.