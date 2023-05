Le métro n°5 roulera sur une seule voie entre les échangeurs de Meftah Saadallah et de Yasmine

Le trafic de la ligne de métro n°5 entre les échangeurs de Meftah Saadallah et de Yasmine s’effectuera sur une seule voie, à partir du samedi 20 mai à 20h, jusqu’au lundi 22 mai à 5h du matin, a indiqué la Société des Transports de Tunis (Transtu).

Ce changement intervient en raison des travaux de rénovation de la voie ferrée au niveau des stations du Campus universitaire et Intilaka, a expliqué la société dans un communiqué publié, vendredi.

Et d’ajouter que ces travaux indispensables s’inscrivent dans le cadre d’un programme visant à améliorer l’infrastructure ferroviaire.

