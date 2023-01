Le Mexique accueille Biden et Trudeau pour un « sommet des trois amis »

Les dirigeants des Etats-Unis, du Mexique et du Canada tentaient mardi à Mexico de mettre les tensions commerciales de côté pour parler d’une intégration économique plus poussée ainsi que de la question migratoire.

Ce « sommet des trois amis », aussi connu comme « sommet des leaders d’Amérique du Nord » réunt les présidents mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et américain Joe Biden ainsi que le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a été relancé à la Maison Blanche par. Biden en 2021 après cinq années de hiatus.

Avant le sommet qui sera dominé par l’économie, la lutte antidrogue et la question migratoire ont prévalu lundi lors d’une rencontre bilatérale de Lopez Obrador et Biden. Biden et Trudeau devaient se retrouver en bilatéral mardi pour évoquer notamment le possible envoi en Haïti d’une force internationale.

Le renforcement des liens économiques régionaux « permet aux Etats-Unis d’être la puissance industrielle dont le président Biden a parlé mais est également gagnant-gagnant pour le Mexique et le Canada », a assuré à la presse le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

De plus, il « réduit notre dépendance envers d’autres pays et d’autres parties du monde dont nous ne partageons pas nécessairement les valeurs avec nos partenaires ici en Amérique du Nord. »

Le Mexique compte bénéficier des efforts de Washington pour réduire la dépendance envers l’industrie asiatique. En septembre, Washington l’a invité à rejoindre son grand projet à 50 milliards de dollars pour soutenir la production de micro-processeurs en Amérique du Nord face à l’Asie.