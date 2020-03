Le MFPE consacre ses foyers à la disposition du ministère de la Santé

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fathy Belhaj, a annoncé que les foyers sous la tutelle de son ministère seront mis à la disposition du ministère de la santé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’Etat, afin de lutter contre la propagation du Coronavirus, rapporte Mosaïque fm.

Le ministre a également décidé de mettre en place une cellule de suivi de la lutte contre le Coronavirus. Elle aura des prérogatives décisionnelles et se chargera du suivi de l’application de toutes les mesures décidées par le gouvernement et le ministère à l’échelle centrale et régionale, ainsi qu’au niveau des structures relevant du ministère.

La cellule permanente sera en contact avec les différentes composantes de la formation professionnelle sur tout le territoire de la République, afin de faire face à n’importe quelle urgence.