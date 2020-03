Le ministère de la Défense élève son niveau de vigilance sur les frontières

Le ministère de la Défense nationale a fait savoir, jeudi, que l’institution militaire a élevé son niveau de vigilance et de promptitude pour surveiller tout mouvement suspect et faire face à tout danger, en coordination avec les forces de sécurité nationale et la Garde nationale.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation sécuritaire au niveau des frontières terrestres et maritimes avec la Libye, précise le département dans un communiqué.