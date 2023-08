Le ministère de la famille approuve 64 nouveaux projets de création de jardins d’enfants

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a approuvé 64 nouveaux projets de création de jardins d’enfants, selon un communiqué publié, mardi, par le ministère.

Les fonds allouées à ces projets qui s’inscrivent dans le cadre du programme national de l’entreprenariat féminin et de l’investissement « Raidet » et qui vont contribuer à la création de 256 emplois, s’élèvent à 828 mille dinars.

Ces projets font partie de 455 avis d’approbation pour la création de projets féminins qui ont été délivrés en juillet dernier moyennant 4,2 millions de dinars.

Le nombre de projets féminins pour la création de jardins d’enfants approuvés depuis le lancement du programme Raidet en partenariat entre le ministère de la femme et la banque tunisienne de solidarité, a atteint 239 projets, avec un financement total d’environ 2,8 millions de dinars pouvant générer 956 emplois.

Il est à noter que le nombre total de projets approuvés dans le cadre du programme « Raidet » s’est élevé à 2498 projets, avec des fonds dépassant les 24 millions de dinars.

- Publicité-