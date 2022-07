Le ministère de la Justice affirme n’avoir reçu aucune demande de rencontre avec le président honoraire de l’Union internationale des magistrats

Le ministère de la Justice a déclaré n’avoir reçu aucune demande officielle d’entretien de l’Union internationale des magistrats ni de son président d’honneur ainsi qu’aucun avis de leur part concernant la visite.

Les déclarations relayées sur le refus des institutions de l’Etat de répondre favorablement à la demande de rencontrer le président d’honneur de l’Union n’ont aucun fondement, souligne le ministère dans un communiqué.

Les rencontres officielles avec les représentants des instances et des parties étrangères se déroulent selon les procédures en vigueur et tiennent compte des usages diplomatiques. En effet, précise, encore le département de la Justice, ces demandes d’audience passent par le ministère des Affaires étrangères. Or aucune demande dans ce sens n’a été déposée auprès de ce ministère, affirme le département de la Justice.

Le président de l’Association des magistrats tunisiens, Anas Hmedi, avait déclaré, mercredi, à l’agence TAP, que le président honoraire de l’Union internationale des magistrats, Christophe Regnard, en visite en Tunisie les 5, 6 et 7 juillet courant, « a été surpris de découvrir l’absence de coopération des institutions de l’Etat concernant la demande de rencontre ».

Il a rappelé que le programme de sa visite comporte des rencontres avec des instances officielles, telles que le président de la République, le Ministre de la Justice et le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature provisoire, précisant que ces parties « n’ont pas accepté de tenir des entretiens avec Christophe Regnard, ce qui représente un préjudice majeur à la position du pays sur le plan international ».