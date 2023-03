La Santé appelle à ne pas acheter les produits alimentaires auprès des commerces parallèles

Le ministère de la santé a appelé tous les citoyens à soutenir les efforts des services de contrôle durant le mois de Ramadan et à se limiter à l’achat produits alimentaires auprès des commerces organisés et contrôlés pour protéger leur santé.

Le ministère de la Santé précise, dans un communiqué, que les équipes de contrôle de l’instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires ont inspecté, le premier jour du mois de Ramadan, les produits alimentaires proposés à la vente dans divers espaces, les magasins ainsi que les sites de production, de stockage et de vente en gros dans toutes les régions du pays.

Ces opérations de contrôle ont abouti à la saisie de quantités de produits de boulangerie, d’eau conditionnée, de lait frais et fermenté, de fruits de mer en conserve, de viande de volaille et ses dérivés.

