Le ministère de la santé précise les démarches à suivre pour vacciner les enfants âgés entre 15 et 17 ans le 29 août prochain

Le ministère de la santé a publié mardi un communiqué dans lequel il précise les démarches à suivre pour inscrire et vacciner les enfants âgés entre 15 et 17 ans (nés entre le 28 août 2003 et le 29 août 2006) le 29 août prochain, lors de la troisième journée de vaccination massive contre le coronavirus.

- Publicité-

Le ministère indique qu’il convient d’abord d’inscrire l’enfant concerné par la vaccination en accédant à la plateforme evax.tn et en choisissant la case qui convient :

*Citoyen ayant une carte d’identité

*Citoyen sans carte d’identité

*Etranger

Dans cette phase, il convient d’introduire uniquement le numéro de téléphone du parent pour recevoir le code.

Ensuite, le parent non inscrit, devra s’abord s’inscrire pour avoir le code et si c’est déjà fait il n’aura qu’à introduire son code personnel.

Une fois le parent, a accédé à la plateforme, il devra valider son accord pour la vaccination de son enfant et ce, à partir du 26 août 2021 à 12h jusqu’au vendredi 27 août 2021 à 12h.

A la fin de toutes ces démarches, le parent recevra un SMS comportant la date et le lieu de vaccination de son enfant.

A noter que la troisième journée nationale de vaccination contre le coronavirus concernera également les personnes âgées de 40 ans et plus (nées avant le 29 août 1981)

Deux autres journées ont été organisées les 8 et 15 août 2021 et ont permis la vaccination de plus d’1 million de personnes.