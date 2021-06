Le ministère de la Santé rappelle les délais entre les deux doses de vaccin

Le ministère de la Santé a indiqué mercredi que les personnes ayant été contaminées par la covid-19 recevront une seule dose de vaccin.

- Publicité-

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère a précisé que les délais entre la première et la deuxième dose de vaccin anti covid-19 varient selon le type de vaccin, conformément à l’avis scientifique des membres du comité de vaccination.

L’intervalle de temps entre l’administration de la première et la deuxième dose est de 4 à 6 semaines pour le vaccin Pfizer, Astrazeneca et Spoutnik et de 2 à 4 semaines pour le vaccin Sinovac.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé a appelé à la nécessité de respecter les délais de vaccination en vue d’assurer le bon déroulement de cette opération dans les centres de vaccination à travers tous les gouvernorats.