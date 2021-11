Le ministère de la santé recommande toujours le respect des règles d’hygiène, de distanciation

Le ministère de la santé a recommandé le respect des règles d’hygiène, de distanciation et de propreté de l’environnement pour prévenir la grippe saisonnière et le coronavirus incitant sur la vaccination des personnes à risque et les professionnels de la santé.

Le ministère a souligné dans une lettre informative que la prévention est le moyen le plus efficace de lutter contre la propagation de la grippe saisonnière et ses répercussions sur les catégories les plus vulnérables.

Selon ce document les virus de la grippe et la Covid-19 provoquent des maladies respiratoires et ont en commun certains symptômes, dont notamment la toux, l’écoulement nasal, les maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue.

Selon les personnes, le niveau de gravité de la maladie peut être différent pour la Covid-19 comme pour la grippe. Certaines peuvent ne pas avoir de symptômes ou des symptômes bénins, alors que d’autres développent des formes graves de la maladie. La grippe comme la Covid-19 peuvent être mortelles.

Par ailleurs, la grippe et la Covid-19 se propagent de manière similaire par des gouttelettes et aérosols émis par une personnes infectée lorsqu’elle tousse, éternue, parle ou respire. Les gens peuvent également être infectés par la Covid-19 et la grippe en touchant des surfaces contaminées.

Pour se protéger contre la grippe, le ministère de la santé a recommandé de maintenir une distance avec les personnes infectées, d’éviter les lieux mal aérés, de se laver les mains fréquemment et de porter un masque de protection.

Il a également souligné la nécessité de consulter en cas de complications et d’éviter l’automédication notamment la prise d’antibiotiques sans avis du médecin.