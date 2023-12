Le ministère de l’Agriculture appelle les agriculteurs et marins-pêcheurs à prendre leurs précautions

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche recommande aux agriculteurs, suite aux prévisions de l’INM annonçant des précipitations, ce dimanche, sur la plupart des régions, « de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger leur bétail, de ne pas le laisser à l’extrérieur mais de le faire rentrer dans les étables et de l’éloigner des cours des oueds ».

Le département de l’Agriculture appelle à rassembler les équipements agricoles dans les fermes et les mettre en lieu sûr, loin des cours des oueds et à s’assurer de la solidité de l’implantation des serres, en prévision des vents forts annoncés.

Il recommande, également, aux marins-pêcheurs d’éviter la navigation et de prendre les précautions nécessaires jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent. Selon un bulletin de suivi, publié samedi, par l’Institut National de la Météorologie, les précipitations qui engloberont la majorité des régions du pays, dimanche, seront temporairement orageuses et localement abondantes. Les quantités de pluie seront comprises généralement entre 30 et 50 mm et pourraient atteindre localement 90 mm, dans les gouvernorats du Sahel puis les gouvernorats de Nabeul et de Kairouan en fin de journée et en cours de nuit.Des chutes de grêle sont, aussi, prévues dans certains endroits.

Les précipitations vont se poursuivre les 18 et 19 décembre courant, sur la plupart des régions et elles seront temporairement orageuses et localement abondantes sur la région du Sahel, le Cap-Bon et le Sud.Des vents forts souffleront à une vitesse dépassant temporairement 80 km/h sous forme de rafales près des côtes Est, sur les hauteurs et localement le sud.

