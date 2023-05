Le ministère de l’Agriculture appelle les citoyens, les agriculteurs et pêcheurs à faire preuve de vigilance

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé les citoyens et les agriculteurs à faire preuve de vigilance, à prendre les précautions nécessaires, mais surtout à ne pas se rapprocher des constructions hydrauliques ; à l’instar des barrages, des lacs collinaires et des oueds. Le département de l’agriculture a, également, appelé les marins-pêcheurs à ne pas prendre le risque de naviguer, jusqu’à la stabilisation des conditions météorologiques, selon un communiqué publié mardi. Des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues, mardi, sur le nord et les régions ouest puis concerneront progressivement les autres régions du centre et localement le sud, a annoncé mardi, l’INM. Ces pluies seront parfois intenses sur le nord et le centre où les quantités varieront entre 20 et 40 mm et atteindront localement 60 mm avec des chutes de grêle par endroits. Un vent fort à très fort soufflera sous orages. Les pluies se poursuivront demain mercredi sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses l’après-midi.

