Le ministère de l’Agriculture autorise le troc des semences

Le ministère de l’Agriculture, des ressources en eau et de la pêche annonce mardi avoir autorisé la pratique du troc des semences certifiées de blé dur et blé tendre contre des semences des blés dur et blé tendre issues de la récolte de 2021 sur la base des prix des céréales à la production durant la saison de récolte de 2021, y compris le prix de livraison rapide.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’encouragement à l’utilisation des semences certifiées durant la saison 2021/2022, précise le ministère affirmant que des quantités suffisantes de semences certifiées sont disponibles dans les sociétés de production et les centres de distribution des semences.