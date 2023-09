Agriculture: Fixation des prix de référence des dattes à la production pour la campagne 2023-2024

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé vendredi, la fixation des prix de référence des dattes à la production pour la campagne 2023-2024, lors d’une séance de travail avec les représentants de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) .

Le département de l’agriculture a souligné dans un communiqué publié à l’issue de la réunion présidée par le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, l’importance que les dattes soient conformes aux normes de qualité à l’exportation.

Ainsi, le prix du régime de dattes « Deglet Nour » de catégorie 1 a été fixé à 5 dinars /kg, à condition que le taux de vrac ne dépasse pas 10% et que le taux d’infestation par les vers des dattes ne dépasse pas 5%.

Pour le régime de dattes » Deglet Nour « , de catégorie 2, le prix est à 4,400 dinars le kg, à condition que le taux de vrac ne dépasse pas 10% et que le taux d’infestation par les vers des dattes ne dépasse pas 5%.

Pour le prix des dattes » Deglet Nour en vrac catégorie 1 « , il a été fixé à 3 dinars /kg, à condition que le taux d’infestation par les vers des dattes ne dépasse pas 5%.

Les exportations des dattes tunisiennes ont atteint depuis le début de la campagne et jusqu’à fin juillet 2023, près de 114,8 mille tonnes d’une valeur de 685,5 millions de dinars (MD), soit une baisse de 3,7% en termes de quantité et de 1,2% en termes de valeur par rapport à la même période de 2021-2022.

Selon des données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), sur la balance commerciale alimentaire jusqu’à fin juillet 2023, le prix moyen des dattes a augmenté au cours de 10 premiers mois de la campagne actuelle de 2,7% pour atteindre 5,97 dinars le kg contre un prix de 5,82 dinars /kg, au cours de la campagne précédente.

