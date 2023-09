Tous les moyens nécessaires pour une rentrée scolaire réussie et sécurisée, sont selon Boughdiri

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que son département a mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir une rentrée scolaire 2023-2024 réussie et sécurisée, précisant que 2.356.630 élèves reprendront cette année le chemin de l’école soit une hausse de 2,8 pc du nombre des élèves par rapport à l’année dernière.

Boughdiri a souligné au cours d’une conférence de presse tenue lundi, que le nombre des classes a connu une hausse de 0,6 pc soit 547 classes supplémentaires, outre l’augmentation du nombre des établissements scolaires (11 nouveaux établissements) pour atteindre un nombre total de 6139.

Il a également évoqué une hausse de 0,5 du nombre des enseignants (747 enseignants supplémentaires) pour atteindre un nombre total 156.234 au niveau du primaire, des collèges et du secondaire.

Le ministère de l’éducation s’est employé, dans le cadre de ses efforts visant la lutte contre le décrochage scolaire, à faire bénéficier 450 mille élèves des repas scolaires au cours de l’année scolaire 2023-2024, contre 285 mille élèves l’année dernière et à augmenter le nombre des bénéficiaires du transport scolaire, notamment parmi ceux habitant dans les régions éloignées.

Il a affirmé que le nombre des élèves résident dans les foyers scolaires est passé à 26.400 contre de 26.082 l’année dernière, alors que le nombre des foyers scolaires s’élève cette année à 292, contre 289 au cours de l’année scolaire 2022-2023.

Par ailleurs, le ministre de l’éducation a rappelé les différentes mesures prises par son département concernant l’intégration des suppléants dans la plateforme des données du ministère, l’augmentation des salaires des suppléants (de 750 d à 1250 d) à partir de la nouvelle année scolaire sur 12 mois au lieu de 10 mois, précisant qu’il a été décidé de mettre fin à toutes formes de travail précaire.

Boughdiri a annoncé le lancement, à partir du 15 septembre prochain, de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, appelant tous les intervenants à y participer en masse et à exprimer leur opinions sur la réforme de l’enseignement.

