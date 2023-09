Priorité en logement scolaire aux enfants des victimes des attaques terroristes

Le ministère de l’éducation a décidé, en coordination avec la fondation Fidaa pour l’encadrement des victimes des attaques terroristes parmi les militaires et les forces de sécurité intérieure et de la douane ainsi que les ayant droit parmi les martyrs de la révolution et ses blessés, d’accorder aux enfants de ces victimes la priorité d’obtention d’un logement scolaire, à partir de la rentrée scolaire 2023-2024, en application des dispositions du décret n20-2022 du 9 avril 2022.

Le ministère de l’éducation a appelé dans un communiqué rendu public, les élèves parmi les enfants des victimes des attentats terroristes (des forces sécuritaires, de la douane et des martyrs de la révolution et ses blessés) à présenter une demande auprès de l’unité locale de l’office des œuvres scolaires dans leur région munis des documents nécessaires à savoir une demande écrite avec un extrait de naissance de l’élève, pour les enfants des martyrs de attentats terroristes. Il s’agit également d’une demande écrite mentionnant le numéro de classement du martyr mentionné sur la liste publiée au JORT n 26 du 19 mars 2021 ainsi qu’un extrait de naissance de l’élève, pour les enfants des martyrs de la révolution.

Pour les élèves parmi les enfants des blessés de la révolution il faut présenter une demande écrite mentionnant le numéro de classement du blessé sur la liste publiée au JORT n 26 de la date du 19 mars 2021 en plus d’une copie de la carte d’identité du blessé et un extrait de naissance de l’élève, a précisé la même source.