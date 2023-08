Les 15 DT mensuels en frais de scolarisation pour l’inscription en préparatoires, annulés

Le ministère de l’éducation a décidé d’annuler les frais de scolarisation mensuels de 15 d pour l’inscription des élèves des classes préparatoires, soulignant que les frais d’inscription annuels (4 d) seront payés via les cartes bancaires ou par voie postale ou le téléphone mobile.

A travers cette initiative, le ministère de l’éducation vise à généraliser les classes préparatoires de manière à enraciner le principe d’équité et d’égalité des chances dans l’enseignement, selon un circulaire envoyé par le ministère aux commissariat régionaux de l’éducation, aux inspecteurs des écoles primaires et aux directeurs des écoles primaires publics et privés.

Par ailleurs, le ministère de l’éducation a indiqué que les enfants handicapés âgés entre 5 et 8 ans auront la possibilité d’accéder aux classes préparatoires au cours de l’année scolaires 2023-2024 avec la possibilité d’inscrire à titre exceptionnel les enfants âgés de 9 ans.

A noter que l’année scolaire 2023-2024 démarre le 2 octobre 2023 pour les élèves des classes préparatoires dans les écoles publiques et privées.

Le ministère de l’éducation a appelé les enseignants des classes préparatoires à rejoindre leur établissements scolaires à partir du 14 septembre prochain.