Le ministère de l’Education décrète le passeport sanitaire obligatoire dès le 22 décembre

A partir du 22 décembre, le ministère de l’Éducation imposera à tous les employés, visiteurs, accompagnants et étrangers de plus de 18 ans dans ses lieux de travail et tous les établissements d’enseignement publics et privés, l’invocation des passeports de vaccination (Pass sanitaire) contre le coronavirus, conformément aux dispositions du décret présidentiel relatives au Pass sanitaire contre le virus « SARS Cov2 ».

- Publicité-

Le ministère a confirmé que la vaccination doit être achevée au moins 7 jours avant le 22 décembre prochain, dans le cas de la réception d’une vaccination en deux doses ou après la première dose pour les personnes ayant déjà été infectées par le virus, et au moins 28 jours avant la même date pour les personnes vaccinées avec un vaccin à dose unique.

Dans ce cadre, le ministère a appelé ses services affiliés à mettre en place une liste nominative de tous les cadres et employés ayant terminé la vaccination contre le virus « SARS Cov2 ».

Le ministère a expliqué que le fait de ne pas invoquer le passeport auprès des agents chargés du contrôle d’entrée entraîne directement la suspension du travail et que la période de suspension n’est pas payée, soulignant que la non réponse aux agents chargés de contrôler le passe sanitaire, entraîne l’engagement d’une procédure disciplinaire à leur encontre conformément à la législation en vigueur.