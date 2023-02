Le ministère de l’éducation et la fédération française des clubs pour l’UNESCO ont convenu de la réalisation de projets conjoints dans plusieurs domaines

Le ministère de l’éducation, la fédération Française des clubs pour l’UNESCO et la fédération tunisienne des clubs pour l’UNESCO ALECSO ET ISESCO ont convenu de la réalisation de projets conjoints dans plusieurs domaines, au cours d’une rencontre lundi entre le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, une délégation de la fédération Française conduite par son président Ardiouma Sirima et des membres de la fédération tunisienne.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation, il s’agit de projets dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement et des richesses naturelles, d’éducation à la citoyenneté, du traitement du phénomène de décrochage scolaire et de lutte contre la violence en milieu scolaire, de diffusion de la culture numérique et l’utilisation des réseaux sociaux à bon escient, outre l’investissement dans l’intelligence artificielle et la société du savoir et l’échange des expertises à travers des rencontres virtuelles et en présentiel entre les élèves dans les deux pays.

La rencontre a également porté sur la création de Clubs Unesco dans les établissements scolaires et la signature prochainement d’une convention tripartite de partenariat.

- Publicité-