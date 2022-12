Le ministère de l’éducation et l’UGTT signent le document du cadre général de référence des apprentissages au niveau l’enseignement primaire

Le ministre de l’éducation Fethi Sellaouti et le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Mohamed Chebbi ont signé le document du cadre général de référence des apprentissages au niveau de l’enseignement primaire, a indiqué un communiqué publié dimanche par le ministère de l’éducation.

Selon le même communiqué, ce document a été signé au cours de la réunion du comité du pilotage du projet de développement des programmes au niveau de l’enseignement primaire, ajoutant qu’après sa signature, ce document est considéré comme officiel et sera adopté dans le processus de réforme éducative.

La cadre général de référence des apprentissages précité constitue un document de cadrage et de réforme de tous les cycles de l’enseignement, au niveau du contenu des programmes, des manuels scolaires, de l’approche pédagogique, du temps scolaire et de la vie scolaire en général.

Sur un autre plan, le ministère de l’éducation entamera des réformes à partir de l’année scolaire 2024-2025 au niveau de quelques programmes et approches pédagogiques concernant les collèges et lycées, selon ce communiqué.

La réforme des manuels scolaires, programmes, temps scolaires et vie scolaires englobera la 7e année de l’enseignement de base et la première année de l’enseignement secondaire tronc commun et filière sport