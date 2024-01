Le ministère de l’éducation lance un programme pour l’installation de panneaux solaires dans tous les établissements scolaires

Le ministère de l’éducation a annoncé vendredi le lancement d’un programme sur la transition énergétique et les énergies renouvelables visant l’installation de panneaux solaires dans tous les établissements scolaires, moyennant une enveloppe globale de plus de 100 MD.

Ce programme, qui a pour objectif de maitriser les coûts de consommation annuelle d’électricité dans les établissements scolaires, intervient au terme d’une expérience pilote réalisée dans le cadre du programme national de transition énergétique, mis en œuvre dans les entreprises et établissements publics.

Le ministère de l’éducation avait procédé, dans le cadre de ce programme pilote, à l’implantation de panneaux solaires pour la production de l’énergie solaire dans 40 lycées secondaires dans le Grand- Tunis et dans 15 écoles primaires relevant des commissariats régionaux de l’éducation à Béja, Nabeul et Tozeur.

Selon le ministère, 46 établissements scolaires bénéficieront de ce programme dans sa première phase, outre l’installation de panneaux solaires dans 11 établissements scolaires dans le gouvernorat de Sousse, financés par l’agence nationale pour la maitrise de l’énergie.

Par ailleurs, un responsable chargé du dossier de l’énergie a été désigné pour assurer la coordination et faciliter les opérations d’installation et de suivi, au niveau de tous les commissariats régionaux de l’éducation.

