Le ministère de l’éducation publie la liste des établissements éducatifs privés disposant d’une autorisation légale

Le ministère de l’éducation a publié, lundi, la liste des établissements d’enseignement privé des cycles primaire et secondaire (écoles, collèges et lycées) qui disposent d’une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué, le ministère a appelé les parents d’élèves souhaitant inscrire leurs enfants dans des établissements d’enseignement privés au cours de l’année scolaire 2023-2024 à vérifier que l’établissement d’enseignement en question dispose d’une autorisation légale.

La liste des établissements d’enseignement privés disposant d’une autorisation est disponible sur les deux liens suivants :

– Enseignement primaire :

http://concours.edunet.tn/presse/ListeEtabPrimPrives_28082023_724_2.pdf?fbclid=IwAR3HdkBCL0P8BIF4PDOxdax2FreuTJLO-F9EpYFLA_uWPI192_ByVyce0NU

– Enseignement secondaire :

http://concours.edunet.tn/presse/ListeEtabSecPrives_28082023_724_2.pdf?fbclid=IwAR3YdYahM8gGfRnVacmKEaaXc0dSp0zKyz_ZmU1cFB7eO1hJfY3oFL3pggE

Le ministère se désengage de toute responsabilité en cas d’inscription dans des établissements non autorisés, lit-on de même source.

