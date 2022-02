Le ministère de l’Education publie le calendrier des épreuves écrites des examens nationaux (session 2022)

Le ministère de l’Education a publié mercredi le calendrier des épreuves écrites des examens nationaux (session 2022) et des recommandations que les candidats doivent prendre en compte.

Les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat (session 2022) démarrent mercredi 8 juin 2022 et se poursuivront les 9,10,13,14 et 15 juin, alors que la session de contrôle est prévue pour les 28,29,30 juin et le 1er juillet 2022, selon le ministère.

L’examen de fin de l’enseignement de base général et technique se tiendra lundi 20 juin 2022 et se poursuivra durant 3 jours jusqu’à mercredi 22 juin.

Le concours d’accès aux collèges pilotes aura lieu à partir de jeudi 23 juin 2022 jusqu’à samedi 25 juin de la même année.

Le ministère de l’Education a émis des recommandations aux candidats, portant notamment sur les mesures nécessaires avant et pendant les épreuves, mettant en garde contre toutes tentatives de fraudes, ou indiscipline, ou entrave au bon déroulement des examens qui exposeront les candidats aux sanctions prévues par la loi.