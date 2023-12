Le ministère de l’éducation publie le calendrier des épreuves écrites des examens nationaux

Le ministère de l’éducation a publié lundi le calendrier des épreuves écrites de l’examen du baccalauréat pour la session principale 2024 et la session de contrôle, ainsi que le calendrier du concours d’accès aux collèges pilotes et des deux examens du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique.

Les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat (session 2024) se tiendront les 5,6,7,10,11 et 12 juin prochain, alors que la session de contrôle aura lieu du 1er au 4 juillet 2024.

Par ailleurs, les épreuves écrites du concours d’accès aux collèges pilotes se dérouleront du 20 au 22 juin prochain.

Selon le ministère de l’éducation, les examens du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique sont prévus du 24 au 26 juin prochain.

Le ministère de l’éducation a émis un nombre de recommandations au profit des candidats aux examens nationaux.

- Publicité-