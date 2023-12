Calendrier des examens et concours nationaux au titre de l’année 2023-2024

Le ministère de l’éducation vient de publier le calendrier des examens et concours nationaux au titre de l’année scolaire 2023-2024.

Selon le ministère, l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique (9ème année) aura lieu du 24 au 26 juin 2024, et les résultats seront annoncés le jeudi 11 juillet 2024.

Le concours d’accès aux collèges pilotes (6ème année primaire) aura lieu les 20, 21 et 22 juin 2024 et les résultats seront annoncés le dimanche 14 juillet 2024.

Pour l’examen du baccalauréat, les épreuves du bac sport auront lieu du 15 au 27 avril 2024, tandis que les épreuves pratiques et orales se dérouleront du 16 au 29 mai 2024.

La session principale du baccalauréat est prévue les 5, 6, 7, 10, 11 et 12 juin 2024 et les résultats seront proclamés le 25 juin 2024.

La session de contrôle se déroulera les 1er , 2, 3 et 4 juillet 2024, et les résultats seront annoncés le 14 juillet 2024.