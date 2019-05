Le ministère de l’Education s’engage à verser les sommes dues aux enseignants de base en juin

Le secrétaire général adjoint de la Fédération de l’enseignement de base, Taoufik Chebbi a indiqué dimanche que le ministère de l’Education s’est engagé à verser les sommes dues aux enseignants de base à partir de juin prochain.

Un engagement pris, a-t-il ajouté, lors d’une réunion tenue en fin de semaine au siège du ministère de l’Education, consacrée au suivi de la mise en application de l’accord du 8 mai 2018 qui prévoit le doublement de la prime des directeurs des établissements éducatifs et des assistants pédagogiques.

La réunion, a déclaré Taoufik Chebbi, à l’agence TAP intervient dans le cadre de l’activation de l’accord conclu entre la Fédération de l’enseignement de base et le ministère de l’Education. Elle s’est tenue à la demande de la fédération qui a constaté “une lenteur dans l’application de l’accord convenu avec la partie syndicale”.

Selon le responsable syndical, la délégation du ministère de l’Education a fait part de l’engagement de verser leurs émoluments aux directeurs des établissements éducatifs à partir du mois de juin prochain, de même que les primes de gestion en faveur des assistants pédagogiques.

Il sera également procédé, selon lui, au paiement des traitements liés à la prime d’enseignement dans les écoles rurales en juin prochain après la résolution des problématiques en rapport avec la classification de certaines écoles régionales.

Par ailleurs, le responsable syndical a indiqué que la délégation du ministère de l’Education a fait part, lors de la réunion, de l’engagement de publier la liste des enseignants suppléants concernés par les décisions de recrutement, et ce avant l’Aïd El Fitr.