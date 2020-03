Le ministère de l’enseignement lance une initiative pour le développement d’applications mobiles

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, jeudi, le lancement d’une initiative pour le développement d’applications mobiles et de solutions technologiques pour répondre aux besoins des citoyens, face à la crise du coronavirus.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook , le ministère a expliqué qu’il appuiera les recherches scientifiques et les inventions technologiques qui ont pour but d’aider le citoyen à avoir accès aux services nécessaires de survie et de prévention du coronavirus.

Cette initiative concerne aussi les recherches sur le nouveau coronavirus et sur les moyens d’aide aux personnes contaminées ou de prévention (équipements de respiration artificielle, de prévention ou autres…).

Rappelons que le nombre des cas confirmés contaminés par le coronavirus a atteint jusqu’au 17 mars 2020 les 29 personnes.