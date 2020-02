Le ministère de l’enseignement supérieur consacre chaque année 4 MD pour le financement des projets de recherche collaborative

“Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique mobilise chaque année des fonds de 4 Millions de dinars pour le financement des projets de recherche collaborative, initiés par des chercheurs de plusieurs disciplines”, a annoncé jeudi le directeur général de l’enseignement supérieur, Abdelmajid Amara.

Lors d’un colloque scientifique organisé au siège du centre des études et des recherches économiques et sociales sur ” la recherche scientifique et la lutte contre la corruption “, Amara a révélé que des fonds ont été mobilisés pour le financement de 20 projets de recherche collaborative au cours de cette année, appelant les chercheurs à participer aux appels d’offres lancés chaque année par le ministère pour le financement de projets de recherches scientifiques multidisciplinaires.

Il a souligné que l’accès au financement des projets de recherches collaboratives est plus facile que celui des autres projets de recherche vu la complexité des procédures. Selon Amara, les projets de recherche collaborative portent sur des priorités nationales et des thèmes liés au développement de plusieurs secteurs.

Amara considère que l’importance de ces recherches réside dans le fait qu’elle permettent à des chercheurs de plusieurs disciplines de travailler en commun dans le cadre d’un seul projet.

Il a ajouté que l’agence nationale de la recherche scientifique relevant du ministère de l’enseignement supérieur s’emploie à prendre en charge les procédures d’acquisition relatives aux recherches collaboratives afin d’assurer la réalisation de ces projets.