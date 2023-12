Le MES envisage la création d’une agence nationale pour les étudiants internationaux

Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et de la Recherche scientifique envisage de créer une agence tunisienne pour les étudiants internationaux dans le but de faciliter l’accueil et l’inscription des étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, d’assurer leur accompagnement et de faciliter leur intégration sociale.

Lors de la 40ème conférence de l’Organisation arabe des responsables de l’admission et de l’inscription dans les universités arabes, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné lundi que la nouvelle agence servira de structure exécutive à la » diplomatie du savoir » produite par la Tunisie.

Il a ajouté, que cette structure œuvrera à accroître le rayonnement des institutions universitaires tunisiennes en cherchant à renforcer l’attractivité des étudiants étrangers dans les établissements supérieurs publics et privés à travers l’ amélioration des services d’accompagnement, d’accueil et de communication ainsi qu’en valorisant et en introduisant les opportunités de formation universitaire au niveau international.

Le nombre d’étudiants étrangers en Tunisie au cours de la saison académique 2022-2023 est estimé à environ 9.498 étudiants, dont environ 7.563 étudiants venus des pays africains.

- Publicité-