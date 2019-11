Le ministère de l’Enseignement supérieur met en garde contre une tentative de fraude sur les réseaux sociaux liée à l’attribution de bourses

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en garde les étudiants contre une tentative de fraude sur les réseaux sociaux, liée à l’attribution de bourses universitaires.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné que les offices universitaires ont reçu des requêtes demandant des éclaircissements quant aux procédures à engager pour l’obtention de bourses universitaires, précisant “qu’après enquête, il s’est avéré qu’il s’agit d’une tentative de fraude électronique”.

La même source affirme que l’annonce publiée sur les réseaux sociaux, “n’a rien à voir avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ni avec les offices universitaires qui en relèvent”, soulignant que “l’annonce en question, invite les personnes concernées à remplir un faux formulaire et à enregistrer leurs données personnelles et bancaires”.