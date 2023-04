Le ministère de l’Environnement annonce l’alternative aux sacs en plastique désormais interdits dans toutes les boulangeries

Après avoir interdit les sacs en plastique dans toutes les boulangeries tunisiennes, en vertu d’accords de partenariats signés le 17 mars 2023 avec la chambre syndicale des boulangeries et le groupement professionnel des boulangeries modernes, le ministère de l’Environnement vient d’annoncer l’alternative: des sacs en tissus comportant des messages de sensibilisation pour éviter le gaspillage et la pollution par le plastique.

Un avis aux fournisseurs a été lancé, à cet effet, par le département ministériel pour l’achat de 20 000 unités avec des critères techniques précis, et ce « dans le cadre de ses programmes de lutte contre la pollution, la rationalisation de la consommation des ressources naturelles et la concrétisation des orientations de la startégie nationale de transition écologique », indique le ministère.

Les fournisseurs intéressés sont appelés à présenter leurs offres techniques et financières de « tote bag » en tissu coton avant le 6 avril 2023, selon la Fédération tunisienne du textile habillement (FTTH).

Il y’a lieu de rappeler que les sacs en plastiques à usage unique ont été interdits dans toutes les boulangeries tunisiennes à partir, du début du mois de ramadan (22 mars 2023). Il s’agit de 5000 boulangeries du pays, (dont 3500 subventionnées et 1500 modernes), qui proposent environ 10 millions unités (de pain) par jour.

Cette décision a concerné aussi les commerces qui vendent du pain. Les contrevenants sont passibles de sanctions et d’amendements allant de 100 dinars à 50 mille dinars, conformément aux dispositions de la loi datée du 7 décembre 1992, concernant la protection du consommateur.

En effet, l’interdiction des sacs en plastique n’a jamais été effective bien qu’elle soit exigée par la loi depuis 2020 en Tunisie, en vertu du Décret gouvernemental n° 2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l’importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur.

L’article 3 de ce décret stipule l’interdiction de la production, l’importation, la distribution et la détention sur le marché intérieur des types suivants de sacs en plastique à savoir : les sacs en plastique à usage unique, les sacs d’emballage primaire dont l’épaisseur est supérieure à 15 microns, les sacs en plastique oxodégradables ou oxo-fragmentables, ainsi que les sacs portant la mention » sac biodégradable » dont les essais et analyses montrent qu’ils ne répondent pas aux exigences de biodégradation.

Il interdit, également, les sacs en plastique qui comprennent dans leur composition chimique une concentration totale en métaux lourds supérieure à 100 ppm.

La société civile et les activistes de l’environnement ont salué la décision d’interdiction des sacs en plastiques à usage unique dans les boulangeries, dans le but de réduire les déchets plastiques et de protéger l’environnement.

Il s’agit surtout du Fonds Mondial pour la Nature (Bureau WWF Tunisie) qui a salué cette décision, estimant que la réduction de la pollution plastique est cruciale pour protéger les océans et la faune et que l’utilisation des sacs réutilisables ou des alternatives durables, pourrait contribuer à réduire considérablement ,l’impact du plastique sur la planète.

Il a ainsi encouragé les Tunisiens à apporter leurs propres sacs réutilisables lors de l’achat de pain et d’autres produits de boulangerie.