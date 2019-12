Le ministère de l’Equipement affirme que la route nationale N° 5, est en bon état et ouverte à la circulation

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire fait savoir, mercredi, que la route nationale N° 5 est en bon état et et ouverte à la circulation.

Le ministère dément ainsi, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l’effondrement d’un ouvrage hydraulique et l’interruption de la circulation sur la route nationale N°5, au niveau du point kilométrique 400+86 dans la région d’Aïn Tounga-Toubech, de la délégation de Testour, à Béjà.

Le ministère explique, par ailleurs, que les photos publiées sur les réseaux sociaux, ne reflètent pas la situation actuelle de la route en question et datent de l’année 2018.

Il affirme, à cet effet, que le ministère est intervenu au niveau de cette route dans le cadre du programme de réparation des dégâts causés par les inondations d’octobre 2018. Les travaux en question ont démarré le 28 décembre 2018 et ont été réalisés conformément aux normes techniques du cahier des charges.