Appel aux exploitants des carrières à contrats suspendus, à régulariser leur situation

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a appelé, mercredi, les exploitants des carrières dont les contrats de location conclus avec le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières ont été annulés pour non-paiement des frais de location ou autres frais liés, à contacter les services de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Recouvrement au ministère des finances pour rééchelonner leurs dettes et régulariser leur situation.

Les personnes concernées doivent, par la suite, prendre contact avec les services du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières pour conclure de nouveaux contrats et reprendre leurs activités dans les plus brefs délais.