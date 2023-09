Voici les conditions d’octroi d’un crédit sans intérêts pour la construction de « Majels »

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a rappelé, lundi, les conditions d’octroi d’un crédit sans intérêts pour la construction de « Majels », citernes de stockage d’eaux pluviales. Il s’agit en effet d’un avantage institué en vertu de l’article 28 de la loi de finances 2023 et qui couvre la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023.

En vertu de cet article, une enveloppe de deux millions de dinars sur les ressources du Fonds National d’Amélioration de l’Habitat, a été consacrée à l’octroi de ces crédits.

Rappelant qu’il s’agit de crédits ne dépassant pas les 20 mille dinars par crédit, le ministère a fait savoir que la limite d’âge pour bénéficier de cet avantage est fixée à 68 ans et que le revenu mensuel brut du bénéficiaire ne doit pas dépasser 4953 dinars. Le bénéficiaire doit également disposer d’un logement individuel qui lui permet de procéder à la construction d’un Majel. Le remboursement de ces crédits se fera sur une période maximale de sept ans.

Pour obtenir ce genre de crédit, les personnes intéressées doivent déposer une demande écrite auprès de l’une des filiales de la BH Bank, accompagnée d’un dossier technique élaboré par un bureau d’études d’ingénierie ou par un ingénieur conseil, en génie civil ou en béton armé. Ce dossier doit comporter une étude technique approuvée par la direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat et une estimation financière du coût du projet.

Il importe de noter que cette mesure a pour objectif de soutenir les efforts de l’Etat visant à lutter contre la pénurie de l’eau en Tunisie et à préserver les ressources hydrauliques face au déficit pluviométrique et aux effets des changements climatiques.