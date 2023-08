Le ministère de l’Equipement et la CPG feront bientôt curage d’une partie de Oued Guifla

La Compagnie du Phosphate Gafsa (CPG) et le ministère de l’Equipement et de l’aménagement de territoires ont convenu d’entamer le curage d’une partie du Oued Guifla au niveau de la route nationale n°3 à Tozeur entre les points kilométriques 400 et 500, selon la page facebook du ministère.L’accord a été conclu lors d’une réunion tenue mardi, entre la ministre de l’Equipement, Sarra Zaâfarani Zanzari et le PDG de la CPG, Ridha Chalghoum à un accord, en attendant le parachèvement de l’étude relative à la préservation du pont édifié sur l’Oued El Gouifla. La réunion a permis d’examiner l’état d’avancement de l’étude sur le curage de cet oued et du bassin avoisinant et le parachèvement de la mainteance des autres bassins.

La CPG s’est engagée, en 13 février 2023, à charger un bureau d’études de trouver une solution radicale pour le curage du Oued Guifla, et du bassin argileux avoisinant où les déchets de phosphate ont couvert le cours d’eau sur 4 mètres de hauteur, ce qui fait craindre l’endommagement d’un des ponts.

