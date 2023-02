La ministère Zaafrani passe en revue les projets de bâtiments civils en cours de réalisation

L’examen et le suivi de l’avancement des projets de bâtiments civils qui sont en cours d’étude et de réalisation, ainsi que les problématiques et les difficultés qui entravent leur avancement, notamment celles liées aux marchés publics et aux procédures administratives, ont été au centre de la réunion tenue mardi entre la ministre de l’Equipement de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzeria, et le Directeur général des Bâtiments civils, Malek Mcharek, ainsi que des cadres du ministère.

Le nombre des projets de bâtiments civils qui sont en cours d’étude s’élève à 37 projets, ayant un coût global de 420,94 millions de dinars (MD), a indiqué dans un communiqué le ministère de l’Equipement.

S’agissant des projets qui sont dans la phase d’achévement les procédures des marchés publics, ou qui sont en cours de réalisation, leur nombre s’élève à 31 projets, d’un coût estimé à 538 MD. Ces projets concernent les ministères de l’Intérieur, de la justice, de la santé, du sport, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des affaires sociales et des affaires culturelles.

La réunion a également permis d’étudier toutes les propositions permettant de surmonter les obstacles qui bloquent l’avancement d’un certain nombre de ces projets dans les brefs délais.

Pour sa part, la ministre a souligné la nécessité d’assurer le suivi périodique de l’avancement de ces projets, et de bien coordonner pour accélérer leur exécution et les achever dans les brefs délais, mettant l’accent sur l’importance d’introduire les techniques de construction durables et économes en énergie et en eau, dans tous les projets .