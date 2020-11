Le ministère de l’équipement table sur la réalisation d’un plan directeur national

Le ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’Infrastructure, Kamal Eddoukh, a révélé, jeudi, que dans le cadre du projet de budget 2021, le ministère avait programmé de compléter le plan directeur national, qui est le troisième dans l’histoire du pays, pour définir les orientations générales de la politique de l’Etat de protection du territoire national.

Il a confirmé, lors d’une audition tenue par la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, des infrastructures et de l’environnement, sur l’examen du projet de budget du ministère, le démarrage au cours de l’année 2021 de l’élaboration d’une étude « Tunis 2050 » dont le coût est estimé à un million de dinars, qui concerne Tunis et toutes les communautés résidentielles environnantes dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Concernant l’infrastructure, il a expliqué que le ministère oeuvrera en 2021, notamment à réhabiliter le réseau routier pour l’étendre selon les normes internationales, développer les routes et autoroutes aux niveaux national et maghrébin, et faciliter l’accès des zones rurales isolées au réseau des routes classées.

Dans le même contexte, a-t-il déclaré, « Nous travaillerons pour doubler les autoroutes pour atteindre 1300 km (contre 640 km actuellement) et étendre les autoroutes à 2000 km (600 km maintenant) d’ici 2030. Il a évoqué un projet d’autoroute reliant Gabès et Gafsa à la frontière algérienne et la route passant par Sbeitla à Kasserine, Sfax et Sidi Bouzid jusqu’à la frontière algérienne.

Le ministre a aussi parlé de la programmation d’un réseau visant à établir un système routier pour relier les régions intérieures au réseau routier principal et à créer un réseau de base composé de routes principales pour relier les régions sur environ 6 000 kilomètres.

En ce qui concerne la protection des zones urbaines, de la bande côtière et des équipements, le ministre a déclaré que son département commencera à préparer une étude stratégique d’un coût de 12 millions de dinars pour élaborer un plan qui identifie les zones urbaines menacées et les priorités d’intervention à l’horizon de 2050 ans.