Le ministère de l’Industrie lance un service autorisant les agents à poursuivre leurs activités

Le ministère de l’Industrie et des PME vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau service en ligne dédié à l’octroi des autorisations aux agents des entreprises agréés à poursuivre leurs activités, et ce, après la la suspension de l’ancien service établi depuis le 22 Mars 2020.

Le nouveau service en ligne est entré en vigueur depuis hier lundi, indique le ministère, appelant les entreprises et tous les acteurs économiques à adhérer volontairement, à cet effort national afin d’assurer un service vital, tout en veillant au respecter des mesures de confinement sanitaire général.

Et d’informer que les entreprises autorisées à poursuivre leurs activités recevront un courriel comprenant une fiche qui devra être remplie et renvoyée par courrier électronique. Le ministère se chargera de son inclusion dans le nouveau service en ligne.

Pour ce qui est des entreprises souhaitant déposer de nouvelles demandes pour continuer à exercer leurs activités, elles peuvent aller directement, sur le site web du Ministre des Affaires sociales : www.autorisation.gov.tn ; http://www.autorisation.gov.tn/

D’autre part, les agents concernés par le maintien de leurs activités recevront des messages sur leurs téléphones portables mentionnant le numéro de l’autorisation relative à chaque agent et ce afin de le soumettre aux autorités compétentes lors des contrôles, durant cette période de confinement général.