Le ministère de l’Industrie lance un service en ligne pour les entreprises

Le ministère de l’industrie et des PME, a entamé, depuis le 21 mars 2020, la mise en place d’un service en ligne qui permettra aux industriels de déposer leurs demandes pour poursuivre exceptionnellement, leurs activités et ce dans le cadre de l’application du confinement sanitaire total, tout en conservant les services vitaux,

Une liste préliminaire des entreprises qui poursuivront leurs activités a été fixée dimanche 22 mars 2020, et pourrait être actualisée, pour assurer l’approvisionnement du pays en produits alimentaires et pharmaceutiques, ainsi qu’en médicaments et produits d’hygiène.Le ministère a fait savoir que la fixation des listes des entreprises se fait en coordination avec les différentes parties concernées, sur la base des demandes adressées par les entreprises, soulignant que le nombre des travailleurs en cas de poursuite de l’activité, ne doit pas dépasser 15% du total des travailleurs de chaque entreprise. Cette mesure concerne toutes les entreprises industrielles et les PME qui seront autorisées à poursuivre leurs activités. Ces entreprises doivent s’engager à respecter les dispositions du confinement sanitaire général décidé pour la période allant du 22 mars au 4 avril 2020, en maintenant un nombre minimum d’employés et en mettant en place toutes les mesures préventives nécessaires.