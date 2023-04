Le ministère de l’intérieur appelle les usagers de la route à la vigilance

A l’occasion des vacances de l’Aïd el-Fitr ( les 20, 21 et 22 avril courant ) le ministère de l’Intérieur a appelé les usagers de la route à respecter scrupuleusement le code de la route et les règles de circulation.

Dans un communiqué publié jeudi, le département de l’Intérieur incite les conducteurs à respecter les règles de priorité et la distance de sécurité entre les véhicules, rappelant l’interdiction d’utiliser les téléphones portables au volant.

Il a, également, invité les conducteurs à faire attention aux piétons, à respecter le port de la ceinture de sécurité et à éviter de conduire en état de somnolence ou de fatigue.

Le ministère a assuré que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour garantir la sécurité des usagers de la route pendant les vacances de l’Aïd el-Fitr, rappelant qu’ils peuvent contacter les numéros suivants en cas de besoin:

Police: 197

Protection civile: 198

Garde nationale: 193

Direction de la Police de la Circulation: 71.342.787 – 71.343.201

