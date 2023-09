Le ministère de l’Intérieur entame un audit sur les recrutements dans ses services

Le ministère de l’Intérieur a émis, samedi, une circulaire interne destinée aux services du département, portant sur l’audit des recrutements et les opérations d’intégration au sein du ministère.

le texte prévoit, notamment, de sécuriser l’archive des personnes concernées par l’audit et de désigner un cadre chargé de la conserver, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. A cet effet, Une liste nominative des agents concernés par l’opération sera établie et fournis aux services du secrétariat général du ministère.

Cette circulaire intervient dans le cadre de la mise en application du décret portant audit des recrutements au sein de la fonction publique.

Le décret n°508 portant audit des recrutements et des opérations d’intégration à la fonction publique ayant été opérées au niveau des instances, des entreprises et des établissements publics, des entreprises à participation publique et de l’intégralité des structures publique, a été publié au Journal officiel de la République tunisienne à la date du 22 septembre 2023.

L’audit concerne les recrutements opérés du 14 janvier 2011 au 250 juillet 2021.

- Publicité-