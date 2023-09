Le ministère de l’Intérieur réceptionne un don chinois

Le ministère de l’Intérieur a réceptionné vendredi, au cours d’une cérémonie officielle, tenue au siège de l’Ecole nationale de la protection civile, à Djebel Jelloud, un lot d’équipements et de matériels, don de la Chine.

Le don chinois comprend 10 ambulances, 80 motocyclettes, 2 camions scanners, 1 scanner fixe pour voitures et 11 scanners à rayon x, selon un communiqué du département de l’Intérieur.

Ont pris part à la cérémonie, le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, le Directeur général des relations extérieures et de la coopération internationale, le Directeur général de l’Office nationale de la protection civile, de hauts cadres sécuritaires et l’ambassadeur de Chine en Tunisie.

